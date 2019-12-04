Онколог рассказал, когда стоит начать проверяться на наличие рака





По словам онколога, важную роль в появлении рака играет наследственность, поэтому за этим фактором нужно внимательно следить. Если у человека есть родитель, умерший от рака или болевший им, нужно об этом внимательно расспросить. Необходимо установить, в каком возрасте он был диагностирован, как протекал, какие имел симптомы и как с ним боролись. Эти сведения станут важными в том случае, если эта ситуация повторится у наследника такого родителя.Также у онкологов существует своеобразное «правило 10 лет». Согласно нему, если у родителя рак обнаружили в 56 лет, то наследнику нужно начать проверяться на его наличие 10 годами ране – в 46 лет. Это позволит диагностировать онкологию, если она имеется, заранее и максимизировать эффективность лечения. Проверки специалист советует проходить каждый год, при этом важно рассказывать врачам об истории болезни родителя.Если же у человека среди ближайший родственников нет тех, кто умер от рака, то это не значит, что от проверок нужно полностью отказаться. Их можно проходить раз в несколько лет, однако точного возраста в этом случае нет. Онколог советует начать интересоваться этим вопросом уже после 35 лет.