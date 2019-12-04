Врачи: "Низкий уровень гемоглобина указывает на скрытые болезни"





Новые данные показали, что пониженный показатель белка гемоглобина может свидетельствовать о множестве опасных недугов. Дефицит железа может проявляться в виде раздражительности, сонливости и пониженного настроения. При появлении этих симптомов следует провести анализ крови для подтверждения анемии. Для мужского пола норма варьируется в пределах от 130 до 160 грамм на литр крови, а у женщин - от 120 до 140. Даже небольшое отклонение от общего количества часто указывает на наличие язв, эрозий или полипов в организме.Нехватка гемоглобина также опасна развитием рака желудка и ЖКТ. В группу риска входят дети с повышенным уровнем активности, вегетерианцы и люди, придерживающиеся строгой диеты. В случае невозможности включения в рацион железосодержащих продуктов, врачи могут выписать необходимые препараты. Если же с у человека нет проблем с пищеварением, то ему нужно включить в ежедневный рацион небольшое количество шпината, печени говядины, белой фасоли, нута и горького шоколада. Первые признаки низкого уровня гемоглобина должны насторожить потенциального больного, который должен обратиться за помощью к специалисту.