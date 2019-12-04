Врачи: "Низкий уровень гемоглобина указывает на скрытые болезни"
Гемоглобин является крайне важным компонентом для функционирования иммуной системы. Его низкий уровень может указывать на скрытые болезни, говорят врачи.
Новые данные показали, что пониженный показатель белка гемоглобина может свидетельствовать о множестве опасных недугов. Дефицит железа может проявляться в виде раздражительности, сонливости и пониженного настроения. При появлении этих симптомов следует провести анализ крови для подтверждения анемии. Для мужского пола норма варьируется в пределах от 130 до 160 грамм на литр крови, а у женщин - от 120 до 140. Даже небольшое отклонение от общего количества часто указывает на наличие язв, эрозий или полипов в организме.
Нехватка гемоглобина также опасна развитием рака желудка и ЖКТ. В группу риска входят дети с повышенным уровнем активности, вегетерианцы и люди, придерживающиеся строгой диеты. В случае невозможности включения в рацион железосодержащих продуктов, врачи могут выписать необходимые препараты. Если же с у человека нет проблем с пищеварением, то ему нужно включить в ежедневный рацион небольшое количество шпината, печени говядины, белой фасоли, нута и горького шоколада. Первые признаки низкого уровня гемоглобина должны насторожить потенциального больного, который должен обратиться за помощью к специалисту.
Новые данные показали, что пониженный показатель белка гемоглобина может свидетельствовать о множестве опасных недугов. Дефицит железа может проявляться в виде раздражительности, сонливости и пониженного настроения. При появлении этих симптомов следует провести анализ крови для подтверждения анемии. Для мужского пола норма варьируется в пределах от 130 до 160 грамм на литр крови, а у женщин - от 120 до 140. Даже небольшое отклонение от общего количества часто указывает на наличие язв, эрозий или полипов в организме.
Нехватка гемоглобина также опасна развитием рака желудка и ЖКТ. В группу риска входят дети с повышенным уровнем активности, вегетерианцы и люди, придерживающиеся строгой диеты. В случае невозможности включения в рацион железосодержащих продуктов, врачи могут выписать необходимые препараты. Если же с у человека нет проблем с пищеварением, то ему нужно включить в ежедневный рацион небольшое количество шпината, печени говядины, белой фасоли, нута и горького шоколада. Первые признаки низкого уровня гемоглобина должны насторожить потенциального больного, который должен обратиться за помощью к специалисту.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:14