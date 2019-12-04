Tesla начнет выпуск Model Y в начале 2020 года
Компания Tesla опережает ранее намеченные планы по выпуску нового кроссовера Tesla Model Y. Производитель собирается начать сборку этих автомобилей уже в начале 2020 года, хотя изначально она была запланирована на конец этого периода.
Об этом сообщают поставщики компании Tesla из разных стран. Партнеры производителя из Германии, где он сейчас строит новый завод, рассказывают, что поставки кроссовера Tesla Model Y запланированы на конец первого квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют темпы завершение проекта и заявки у других поставщиков. Так, партнеры бренда из Тайваня заявили о том, что количество предварительных заказов на новинку серьезно превышает ожидаемый уровень. Именно поэтому тот факт, что компания на целые полгода опережает изначальные планы по началу сборки и выпуска данной модели, является как нельзя кстати.
Кроссовер Tesla Model Y сможет разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость новинки составит 209 км/ч. Версия модели под названием Performance будет значительно быстрее – 3,5 секунды и 241 км/ч. Полного запаса аккумулятора электромобиля должно хватать на 450-480 км пробега. Цена обычной комплектации модели составит 47 тысяч долларов, а за усиленный вариант придется заплатить на 13 тысяч больше. Объем багажника всех версий составит 1869 литров. Вариант автомобиля с системой полного привода обойдется в 51 тысячу долларов.
Об этом сообщают поставщики компании Tesla из разных стран. Партнеры производителя из Германии, где он сейчас строит новый завод, рассказывают, что поставки кроссовера Tesla Model Y запланированы на конец первого квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют темпы завершение проекта и заявки у других поставщиков. Так, партнеры бренда из Тайваня заявили о том, что количество предварительных заказов на новинку серьезно превышает ожидаемый уровень. Именно поэтому тот факт, что компания на целые полгода опережает изначальные планы по началу сборки и выпуска данной модели, является как нельзя кстати.
Кроссовер Tesla Model Y сможет разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость новинки составит 209 км/ч. Версия модели под названием Performance будет значительно быстрее – 3,5 секунды и 241 км/ч. Полного запаса аккумулятора электромобиля должно хватать на 450-480 км пробега. Цена обычной комплектации модели составит 47 тысяч долларов, а за усиленный вариант придется заплатить на 13 тысяч больше. Объем багажника всех версий составит 1869 литров. Вариант автомобиля с системой полного привода обойдется в 51 тысячу долларов.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:39