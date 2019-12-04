Tesla начнет выпуск Model Y в начале 2020 года





Об этом сообщают поставщики компании Tesla из разных стран. Партнеры производителя из Германии, где он сейчас строит новый завод, рассказывают, что поставки кроссовера Tesla Model Y запланированы на конец первого квартала 2020 года. Об этом свидетельствуют темпы завершение проекта и заявки у других поставщиков. Так, партнеры бренда из Тайваня заявили о том, что количество предварительных заказов на новинку серьезно превышает ожидаемый уровень. Именно поэтому тот факт, что компания на целые полгода опережает изначальные планы по началу сборки и выпуска данной модели, является как нельзя кстати.Кроссовер Tesla Model Y сможет разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость новинки составит 209 км/ч. Версия модели под названием Performance будет значительно быстрее – 3,5 секунды и 241 км/ч. Полного запаса аккумулятора электромобиля должно хватать на 450-480 км пробега. Цена обычной комплектации модели составит 47 тысяч долларов, а за усиленный вариант придется заплатить на 13 тысяч больше. Объем багажника всех версий составит 1869 литров. Вариант автомобиля с системой полного привода обойдется в 51 тысячу долларов.