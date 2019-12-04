В мире 4 декабря отмечают день объятий
Декабрьский праздник появился еще в середине 70-х годов под названием «International hug day». С тех самых пор, 4 декабря отмечается всемирный день объятий.
Ученые уверены, что дружеские объятия способны не только повысить защитную функцию иммунной системы, но и укрепить центральную нервную систему. Уже давно доказано, при объятиях с приятным тебе человеком, стимулируется выделение гормона счастья, а это в свою очередь благоприятно сказывается на работе всего организма в целом. Некоторые специалисты даже убеждены, человеку просто необходимо около семи объятий ежедневно для гармоничного функционирования.
Более того, не стоит забывать в этот день и о своих «братьях меньших». Уникальное удовольствие вызывает ощущение объятия своего любимого питомца. Причем обниматься любят не только коты и собаки, но и дикие животные, например, тигры и обезьяны.
Ученые уверены, что дружеские объятия способны не только повысить защитную функцию иммунной системы, но и укрепить центральную нервную систему. Уже давно доказано, при объятиях с приятным тебе человеком, стимулируется выделение гормона счастья, а это в свою очередь благоприятно сказывается на работе всего организма в целом. Некоторые специалисты даже убеждены, человеку просто необходимо около семи объятий ежедневно для гармоничного функционирования.
Более того, не стоит забывать в этот день и о своих «братьях меньших». Уникальное удовольствие вызывает ощущение объятия своего любимого питомца. Причем обниматься любят не только коты и собаки, но и дикие животные, например, тигры и обезьяны.
Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 18:21