В мире 4 декабря отмечают день объятий





Ученые уверены, что дружеские объятия способны не только повысить защитную функцию иммунной системы, но и укрепить центральную нервную систему. Уже давно доказано, при объятиях с приятным тебе человеком, стимулируется выделение гормона счастья, а это в свою очередь благоприятно сказывается на работе всего организма в целом. Некоторые специалисты даже убеждены, человеку просто необходимо около семи объятий ежедневно для гармоничного функционирования.Более того, не стоит забывать в этот день и о своих «братьях меньших». Уникальное удовольствие вызывает ощущение объятия своего любимого питомца. Причем обниматься любят не только коты и собаки, но и дикие животные, например, тигры и обезьяны.