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Модель Камила Морроне впервые раскрыла подробности отношений с Леонардо Ди Каприо

Модель Камила Морроне раскрыла подробности отношений с актером Леонардо Ди Каприо. Возлюбленная звезды поговорила о существенной разнице в возрасте.

Впервые о романе модели и актера заговорили в январе прошлого года, а папарацци часто замечали пару на свиданиях и прогулках, а также в путешествиях. До сих пор Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо не вышли в свет официально, но недавно модель прокомментировала имеющуюся между ними разницу в возрасте, которая составляет 23 года. В интервью для Los Angeles Times манекенщица отметила, что в Голливуде масса примеров отношений, где партнеры разного возраста. Она считает, каждый имеет право на романтическую связь с тем, кто нравится, вне зависимости от прожитых лет.

Камила Морроне отметила, что переживает из-за своей карьеры, поскольку все ее знают как “девушку Ди Каприо”. Модель много работает и надеется, разговоров о влиянии отношений на ее успех станет меньше.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:27

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