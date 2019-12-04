Звезда «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала кражу чехла для телефона





Девушка не стала винить хейтеров в распространении не очень хорошей о ней информации, а просто отнеслась к случившемуся с юмором. Вика отметила, чехол на телефон последняя вещь, которая ей необходима.Таким образом она рассказала, что у нее охота исключительно за чехлами для шуб и горничной, которая их куда-то дела. Романец рассказала, что на протяжении уже практически пяти лет чехлы на телефон ей доставляет одна из компаний бесплатно. Девушка подчеркнула, что именно поэтому у нее просто нет необходимости их красть.Сказала Вика и о том, что ей приятно чрезмерное внимание со стороны хейтеров. Благодаря им она чувствует себя настоящей звездой.Проблем с деньгами у бывшей участницы телестройки тоже не наблюдается. Неплохой доход ей дает ее личный блог в Сети, а совсем недавно она даже купила новую люксовую иномарку.Стоит отметить, что Виктория Романец планирует сделать ремонт в своем новом доме, но пока не озвучивает сумму, которую готова потратить на него.