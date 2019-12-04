Роза Сябитова и Лариса Гузеева отреагировали на слухи о закрытии «Давай поженимся»





Недавно появились слухи, что программу «Давай поженимся» хотят закрыть из-за того, что она потеряла былую популярность и с каждым новым выпуском собирает все меньше зрителей у экранов. На фоне этого стала появляться информация, что к проекту хотят привлечь других российских звезд, чтобы вернуть обычные рейтинги. Именно поэтому обсуждения данного вопроса стало масштабным.Роза Сябитова призвала поклонников «Давай поженимся» не беспокоиться раньше времени. По ее словам, телеканал вряд ли захочет отказываться от рейтинговой передачи, имеющей длинную историю. При этом телеведущая не может полностью исключить такую вероятность. В подобной ситуации, заверяет звезда, поклонники шоу смогут наблюдать его в Сети. По ее словам, это будет разумным шагом, так как уже сейчас канал «Давай поженимся» в YouTube имеет более 100 тысяч подписчиков и миллионные просмотры.Лариса Гузеева оказалась менее разговорчивой. «Слушайте, мне даже лень вам отвечать», - именно так знаменитость отреагировала на вопрос о закрытии «Давай поженимся» со стороны журналиста.