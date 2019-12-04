Эксперты: Один бананы поможет справиться с депрессией





Антиоксиданты, которые содержаться в бананах способны побороть различные формы расстройства и избавить человека от симптомов депрессии. Обычно, после установления такого диагноза медики назначают необходимые препараты и психотерапию. Однако, исходя из проведенного эксперимента, они отмечают, что для предотвращения недуга, будет достаточно включить в рацион употребление одного фрукта ежедневно.Более того, стоит отметить, что банан оказывает благотворное влияние на работу сердечной мышцы и снижает уровень «плохого» холестерина в организме. Также плод способен улучшить работу желудочно-кишечного тракта и просто повысить настроение.