Брэд Питт рассказал, как пытался убежать от действительности с помощью алкоголя





Оказалось, что за последние несколько лет Брэд Питт столкнулся с алкозависимостью. Сейчас он раскаивается в своем решении уйти от проблем таким образом. На данный момент актер чувствует себя лучше, но не отрицает совершенных в прошлом ошибок. Знаменитость осознает все неверные поступки и прощает себя за них, поскольку жизненные ошибки многому его научили и привели к важным выводам. Артист понял, что эти вещи нельзя разделить, но он готов взять на себя ответственность.Брэд Питт считает, человек на протяжении всей жизни стремится к любви, творчеству и ответственности. Актер подчеркнул, ему тоже нужны цели и смысл для их воплощения.