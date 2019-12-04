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"Я с тобой из жалости": Сестра Полины Лобановой раскрыла причины развода с мужем

Сестра Полины Лобановой Василиса Денисова рассказала, как плохо ей было во время развода с мужем. Звезда отметила, что до сих пор не может забыть слова бывшего мужа, который сказал ей: "Я с тобой из жалости".
"Я с тобой из жалости": Сестра Полины Лобановой раскрыла причины развода с мужем

Сестра погибшей экс-участницы проекта "Дом-2" Полины Лобановой Василиса Денисова вспомнила развод с мужем. Она отметила, что именно мужчина стал инициатором разрыва отношений, однако в последний момент отказался подписать документы, после чего она даже хотела вернуться к нему. Тогда женщина сильно переживала, но вспоминала обидные слова экс-возлюбленного и набиралась сил, чтобы не отступать.

Василиса Денисова отметила, он говорил: "Я с тобой из жалости. У меня есть три "телки" и мне хорошо. Ты сдохнешь, а я переживу, ты для меня никто". Эти фразы до сих пор всплывают в памяти звезды, она не сможет их забыть никогда, отмечает блондинка в Instagram. В своем обращении она даже попросила фанатов напоминать ей эти слова почаще, не отрицая, что разрыв оказался очень болезненным.

На данный момент Василиса Денисова практически не общается со своими фолловерами, а в ее микроблоге все чаще появляются посты о скорби и печали. Видимо, именно развод с мужем стал причиной столь сильных переживаний звезды.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:49

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