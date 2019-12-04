Врачи предрекают рост заболеваемости раком на 30%





Сотрудник Минздрава и онколог РАН Андрей Каприн передает сообщение от ВОЗ касательно стремительного распространения раковых заболеваний. Известно, что Краснодарская область вошла в пятерку лидеров по числу онкологий в России. По словам экспертов, ситуация может очень резко ухудшиться, поскольку отечественная организация управления онкологической помощью страдает от множества недостатков. Во всем мире через пару лет может наблюдаться повышение заболеваемости опухолями на 30%, при том, что ежегодно регистрируют более 18 миллионов новых больных.Также, на треть может вырасти смертность от злокачественных образований в РФ, если в стране не поменяются правила закупки медикаментов. Об этом говорит профессор Алексей Масчан, глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий имени Дмитрия Рогачева. Эксперт утверждает, что на полках российских аптек пропадают зарубежные препараты, аналогов которых не производят местные фармацевтические компании. По его словам, помимо полного исчезновения лекарств для химиотерапии, они также могут заменяться непроверенной и опасной продукцией. О плачевности ситуации также говорит повышение летальных исходов от рака на 1,5% в 2019 году по сравнению с 2018.