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В США сбежавший кот нашелся через 536 дней

В США сбежавший из дома кот нашелся больше чем через год после пропажи, его не было 536 дней. Несмотря на это домашнее животное сразу же узнало своих хозяев, прыгнуло им на руки и начало мурчать, найти его удалось с помощью вживленного микрочипа.
В США сбежавший кот нашелся через 536 дней

Семейная пара из США забрала кота Кэта из приюта, поэтому первое время он не был общительным. В последствии он освоился дома, перестал бояться людей и даже начал уверенно гулять по улице. Животное могло целый день находится вне двора, но к вечеру всегда возвращалось. Однажды этого не случилось, и хозяева начали беспокоиться. Они подождали до следующего утра, однако ничего не изменилось.

Владельцы начали искать кота Кэта, но поиски не давали никаких результатов. Они ходили по городу ночью и выкрикивали его имя, размещали объявления в социальных сетях и многое другое. Так прошли месяцы, а затем и год. К этому моменту хозяева домашнего животного уже отчаялись и не рассчитывало вернуть его домой.

На 536 день американке позвонили из одной ветеринарной клиники и сообщили, что ее кот недавно лечился у них. Оказалось, что один мужчина увидел его на улице и решил, что Кэт бездомный, поэтому забрал его с собой. Потом питомец травмировался, и американец отвез его в больницу, где у него нашли чип, с помощью которого определили настоящих хозяев животного.

По словам владелицы кота, она думала, что Кэт ее не узнает, однако он сразу прыгнул к ней на руки и начал громко мурчать.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:02

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