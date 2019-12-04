В США сбежавший кот нашелся через 536 дней





Семейная пара из США забрала кота Кэта из приюта, поэтому первое время он не был общительным. В последствии он освоился дома, перестал бояться людей и даже начал уверенно гулять по улице. Животное могло целый день находится вне двора, но к вечеру всегда возвращалось. Однажды этого не случилось, и хозяева начали беспокоиться. Они подождали до следующего утра, однако ничего не изменилось.Владельцы начали искать кота Кэта, но поиски не давали никаких результатов. Они ходили по городу ночью и выкрикивали его имя, размещали объявления в социальных сетях и многое другое. Так прошли месяцы, а затем и год. К этому моменту хозяева домашнего животного уже отчаялись и не рассчитывало вернуть его домой.На 536 день американке позвонили из одной ветеринарной клиники и сообщили, что ее кот недавно лечился у них. Оказалось, что один мужчина увидел его на улице и решил, что Кэт бездомный, поэтому забрал его с собой. Потом питомец травмировался, и американец отвез его в больницу, где у него нашли чип, с помощью которого определили настоящих хозяев животного.По словам владелицы кота, она думала, что Кэт ее не узнает, однако он сразу прыгнул к ней на руки и начал громко мурчать.