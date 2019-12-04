Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что скрыла беременность от родной матери





После того, как звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась в том, что она беременна, кажется, эту новость стали обсуждать все коллеги по реалити-шоу, в Сети брюнетку поздравили поклонники. Теперь она без опасений рассказывает о своем интересном положени фолловера, охотно отвечая на вопросы. Недавно у Саши Черно поинтересовались, сообщила ли она радостную новость своей матери и общается ли с родительницей, на что проектантка ответила "Нет".Мать звезды проекта "Дом-2" Саши Черно родила ее в 15 лет, а затем разошлась с отцом девушки. После этого она пошла "по наклонной" и в дальнейшем попала в тюрьму. Супруге Иосифа Оганесяна очень не хватало материнской ласки, любви и родительского внимания, однако она не хотела общаться с родительницей. По прошествии времени Саша Черно простила свою маму и даже навещала ее в колонии, да и с отцом она помирилась. Тем не менее, рассказывать родителям о том, что у них будет внук или внучка, девушка не стала.