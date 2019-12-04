"Желала развиваться": Ирина Слуцкая назвала причину развода с первым мужем





Новый выпуск ток-шоу "Судьба человека" на канале "Россия-1" приоткрыл некоторые подробности из личной жизни Ирины Слуцкой. Фигуристка рассказала телеведущему и публике, почему развелась с первым мужем Сергеем Михеевым. Известно, что они прожили более 17 лет вместе, воспитывая двух детей. Пара познакомилась еще в подростковом возрасте в оздоровительном лагере, после того как спортсменка выиграла Чемпионат Европы. Как говорит знаменитость, несмотря на два года ухаживаний со стороны будущего супруга, у них часто возникали недопонимание и ссоры. Все же, впоследствии именно Слуцкая предложила Михееву завести семью, на что он с радостью согласился.Их семейная жизнь закончилась в 2016 году из-за того, что фигуристка называет "желанием развиваться". Поскольку у её мужа такого рвения не было, чемпионка решила разорвать отношения. Сейчас 40-летняя спортсменка замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным, а экс-возлюбленный все еще поддерживает с ней некоторое общение. Более того, он может свободно посещать собственных детей и воспитывать их.