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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как воспитывает свою дочь Василису

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в преддверии очередного этапа конкурса «Человек года» пообщалась со своими поклонниками в прямом эфире. Им она рассказала о том, как воспитывает свою дочь Василису.
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как воспитывает свою дочь Василису

Ольга Рапунцель отметила, что видео, где Василиса рисует на стенах в доме записывал, Дмитрий Дмитренко, а она в этот момент на готовила еду. По ее словам, она бы не разрешила ребенку вести себя неподобающим образом.

Назвала Ольга и причину, по которой ее ребенок пока не ходит в детский сад. Она подчеркнула, что им не нравится воспитатель, а также директор детского учреждения. Однако хейтеры написали, что девочке пока рано учить английский, ведь ей еще нужно русский освоить.


Но больше всего было тех, кто удивился тому факту, что Ольга бесконечно говорила, у нее на руках двое детей. Некоторые даже отметили, что вторым ребенком она наверное считает Дмитрия Дмитренко, ведь она пока не родила еще одного малыша, а только находится в ожидании его.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:31

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