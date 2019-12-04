АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

В Калужской области священника приговорили к 5 годам колонии за педофилию

Священник из Калужской области был приговорен к 5 годам колонии строгого режима за педофилию. Жертвами насилия со стороны служителя церкви стали как минимум два мальчика-подростка.
В Калужской области священника приговорили к 5 годам колонии за педофилию

Следователи начали расследование данного дела после обращения сестры 12-летнего школьника, которого родители привели в церковь из-за замкнутости. Выяснилось, что преступные действия священник совершал прямо в алтаре, где не было свидетелей. Во время расследования на настоятеля церкви поступило новое заявление от родителей 15-летнего подростка, который тоже дал показания против него. На основе новых сведений сотрудники полиции провели обыск, выявив на одной из ряс следы биологической жидкости. Уголовное дело против него священник объяснял завистью, а в показаниях путался, отмечая, что не прикасался к детям, но проверял их половые органы на предмет простатита на энергетическом уровне. Следствие также затягивалось тем, что настоятель церкви был тяжело болен и находился в больнице. Однако на выездном заседании выяснилось, что недуга на самом деле нет.

Суд признал служителя церкви виновным в педофилии, приговорив к 5 годам колонии строгого режима. Однако от службы его не отстранили, а выговор он смог обжаловать. Тем временем пострадавшие дети проходят лечение, передает kaluganews.com.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космический телескоп NASA обнаружил вспышку на…
В Mitsubishi рассекретили новинки для России в 2020…
Брэд Питт рассказал, как пытался убежать от действительности с помощью…
Звезда "Дом-2" Маша Бухун выдала своего сына за ребенка Розы…
Тимати подарил матери элитный детский сад с лабиринтом и залом для…
В беременность Анастасия Костенко стала набирать…
В Калужской области священника приговорили к 5 годам колонии за…
Катю Скалон застукали за поцелуем с незнакомцем в ночном…
Отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву "сдохнуть" после его интервью для шоу "Осторожно,…
Анджелину Джоли заподозрили в романе с актрисой Эван Рейчел…
"Спонтанный выбор": Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев объяснили, почему назвали сыновей…
Медики рассказали, как быстрее справиться с…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сомневается в умственных способностях Ильи…
Никита Джигурда унаследует от покойной Людмилы Браташ 250 млн…
В Сети появилось видео, где видно, как Василиса Дмитренко портит имущество…
Лев Лещенко назвал ситуацию с популярностью ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой «серьезным культурным…
Экс-участница "Дом-2" Виктория Романец набивается в подруги к Ксении…
«Было страшно, я рыдала»: Анастасии Стецевят сделали…
Врачи рассказали, могут ли макароны перед сном испортить…
"Желала развиваться": Ирина Слуцкая назвала причину развода с первым…
Ольга Бузова уходит с “Дома-2”, её место займет Яна…
В Омской области детей на олимпиаду вез пьяный…
В Ford хотят производить автозапчасти из шелухи кофейных…
Toyota произвела робота для помощи парализованным…
Во Всемирном банке назвали главные риски для экономики…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что зарабатывает миллион рублей в…
Учеными найдена рекордная ультрамассивная черная…
Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с…
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
В мире 4 декабря отмечают день…
Врачи: "Низкий уровень гемоглобина указывает на скрытые…
Звезда «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала кражу чехла для…
Российские операторы связи начнут использовать ловушки для…
"Я с тобой из жалости": Сестра Полины Лобановой раскрыла причины развода с…
Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего…
Эксперты: Один бананы поможет справиться с…
Tesla начнет выпуск Model Y в начале 2020…
Эксперты рассказали, как проверить заряд AirPods Pro на телефонах…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как воспитывает свою дочь…
Врачи предрекают рост заболеваемости раком на…
Просмотреть все новости