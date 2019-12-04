В Калужской области священника приговорили к 5 годам колонии за педофилию





Следователи начали расследование данного дела после обращения сестры 12-летнего школьника, которого родители привели в церковь из-за замкнутости. Выяснилось, что преступные действия священник совершал прямо в алтаре, где не было свидетелей. Во время расследования на настоятеля церкви поступило новое заявление от родителей 15-летнего подростка, который тоже дал показания против него. На основе новых сведений сотрудники полиции провели обыск, выявив на одной из ряс следы биологической жидкости. Уголовное дело против него священник объяснял завистью, а в показаниях путался, отмечая, что не прикасался к детям, но проверял их половые органы на предмет простатита на энергетическом уровне. Следствие также затягивалось тем, что настоятель церкви был тяжело болен и находился в больнице. Однако на выездном заседании выяснилось, что недуга на самом деле нет.Суд признал служителя церкви виновным в педофилии, приговорив к 5 годам колонии строгого режима. Однако от службы его не отстранили, а выговор он смог обжаловать. Тем временем пострадавшие дети проходят лечение, передает kaluganews.com.