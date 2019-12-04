Кремль полностью отверг версию о причастности России к убийству в Берлине





По словам пресс-секретаря президента, попытки связать это убийство в столице Германии с Россией являются беспочвенными. Дмитрий Песков уверен, что не существует никаких доказательств подобной связи, поэтому он не видит смысла обсуждать эту ситуацию. Представитель Кремля также добавил, что следствием занимают правоохранительные органы ФРГ, поэтому все вопросы должны быть адресованы именно им. Также пресс-секретарь уверен, что данная ситуация никак не скажется на предстоящей встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель 9 декабря в рамках «нормандское четверки».Напомним, 40-летний гражданин Грузии был убит в Берлине в конце августа. Смерть наступила в результата выстрела из оружия в голову. Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, имеющего при себе потенциальное орудие убийства. Им оказался 49-летний россиянин. Также в немецких СМИ появлялась версия о том, что это заказное убийство, выполненное профессионалом. К нему могут быть причастны спецслужбы разных государств. Расследованием занимаются федеральные правоохранительные органы Германии.