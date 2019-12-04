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Toyota произвела робота для помощи парализованным людям

В компании Toyota сообщают о создании новой технологии, которую можно использовать во время физиотерапии. Бренд произвел робота Welwalk WW-2000 для помощи парализованным людям.

Корпорация Toyota объявила о запуске нового робота-партнера Welwalk WW-2000, предназначенного для оказания реабилитационной поддержки людям с параличом нижних конечностей. Новинка от японской компании - это устройство для активного разгибания, сгибания и тренировки ног. Оно обеспечивает определенный уровень физической активности, снижая нагрузку на физиотерапевтов. Новый WelWalk WW-200 расширяет возможности предыдущей модели, в частности, благодаря функциям поддержки, основанным на теории моторного обучения. Таким образом, новинка предоставляет простоту использования в клинических условиях.

В частности, робот имеет функции для отображения параметров и результатов пациента в реальном времени. Вполне возможно, что это может помочь улучшить походку больного и мотивировать его продолжать свои усилия.

Робот ранее предоставлялся медицинским учреждениям на условиях аренды, но в свете запросов от клиник и оценки рынка, Welwalk WW-2000 будет доступен для глобальной покупки. Toyota надеется принести «радость ходьбы на собственных ногах» еще большему количеству парализованных людей, одновременно снижая требования к медицинским специалистам. Цена устройства оценивается примерно 220 тысяч долларов США, а ежемесячное обслуживание обходится в 465 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:13

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