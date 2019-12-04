Виктория Лопырева объявила, что официально стала супругой Игоря Булатова

Свадебное предложение Булатов сделал Виктории Лопыревой еще в прошлом году, когда пара находилась в ожидании своего первенца. Об этом знаменитость лично рассказала в Youtube-шоу «Ходят слухи». Модель также поделилась, что хочет устроить настоящее торжество в день свадьбы. Она планирует пригласить на мероприятие многочисленных друзей и провести все «с шиком». «Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила – свадебная», - рассказывает звезда. Также Лопарева призналась, что настоящей проблемой для не оказался выбор платья на торжество. Она присматривалась к различным вариантам: с пышными юбками и самым невероятным оттенкам.Пока модель довольствовалась скромной церемонией в Грибоедовском дворце бракосочетаний, где присутствовали лишь близкие родственники пары. Лопырева отметила, что теперь может называть Булатова мужем официально. «Мы поженились!» - радостно заявила знаменитость и показала кольцо на безымянном пальце.Напомним, что о романе модели с Игорем Булатовым широкой публике стало известно прошлой зимой. Первый раз молодую пару фотографы запечатлели вместе на отдыхе в Майами. А в скором времени распространилась информация о беременности Лопыревой.