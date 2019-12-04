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Виктория Лопырева объявила, что официально стала супругой Игоря Булатова

Виктория Лопырева объявила, что они с Игорем Булатовым официально стали супругами. Модель не скрывала своей радости и продемонстрировала фотографии со свадьбы.
Виктория Лопырева объявила, что официально стала супругой Игоря Булатова

Свадебное предложение Булатов сделал Виктории Лопыревой еще в прошлом году, когда пара находилась в ожидании своего первенца. Об этом знаменитость лично рассказала в Youtube-шоу «Ходят слухи». Модель также поделилась, что хочет устроить настоящее торжество в день свадьбы. Она планирует пригласить на мероприятие многочисленных друзей и провести все «с шиком». «Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила – свадебная», - рассказывает звезда. Также Лопарева призналась, что настоящей проблемой для не оказался выбор платья на торжество. Она присматривалась к различным вариантам: с пышными юбками и самым невероятным оттенкам.

Пока модель довольствовалась скромной церемонией в Грибоедовском дворце бракосочетаний, где присутствовали лишь близкие родственники пары. Лопырева отметила, что теперь может называть Булатова мужем официально. «Мы поженились!» - радостно заявила знаменитость и показала кольцо на безымянном пальце.

Напомним, что о романе модели с Игорем Булатовым широкой публике стало известно прошлой зимой. Первый раз молодую пару фотографы запечатлели вместе на отдыхе в Майами. А в скором времени распространилась информация о беременности Лопыревой.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:49

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