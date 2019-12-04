Названы 8 изобретений древних римлян, актуальных до сих пор





В первую очередь стоит отметить книги. На протяжении столетий люди использовали для хранения информации свитки и глиняные таблички, однако они были крайне неудобными. Первые юристы Дневного Рима придумали соединять друг с другом листы пергамента, так они издавали кодексы. В постоянное использование такая методика вошла в 6-7 веке н.э. Также древние римляне создали бетон, однако тогда он сильно отличался от современного. Для производства материала требовались десятки лет и редкие материалы, однако он мог выдержать многие столетия нагрузок.За свою историю древние римляне построили 88 тысячи км транспортных путей. Также жители Древнего Рима придумали первые закусочные с фаст-фудом. Они назывались «попины» и пользовались большой популярностью. Древние римляне являются создателями газет.Не многие знают о том, что кесарево сечение активно начали применять по указу императора Юлия Цезаря. Тогда эта процедура могла спасти только ребенка, но спустя века ее улучшили. Также римляне строили водопроводы для обеспечения городов, нередко они были свинцовыми. И последнее изобретение – централизованное отопление. Его развитие началось с общественных бань.