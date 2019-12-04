Валдис Пельш опроверг сведения о его госпитализации
Российский ведущий Валдис Пельш опроверг сведения о собственной госпитализации. Артист подробно рассказал о состоянии своего здоровья, уверив - с ним все нормально.
Недавно в Сети появились сведения о том, что Валдис Пельш почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Якобы это произошло после того, как он имел физические нагрузки, что привело к болям в грудной клетке. В разговоре с журналистами телеведущий отметил, что чувствует себя хорошо.
Валдис Пельш согласился пройти плановое обследование в центре Вишневского, но на данный момент готовится к выписке. Сведения о госпитализации артист назвал неправдивыми, передает Nation News.
Слова шоумена подтвердил его концертный администратор Табриз Шахиди, раскритиковав журналистов за желание получить «супер эксклюзив» из любой информации. «Не дождетесь! Все у Валдиса Пельша отлично, чувствует себя прекрасно», - заявил представитель артиста.
Недавно в Сети появились сведения о том, что Валдис Пельш почувствовал недомогание и был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Якобы это произошло после того, как он имел физические нагрузки, что привело к болям в грудной клетке. В разговоре с журналистами телеведущий отметил, что чувствует себя хорошо.
Валдис Пельш согласился пройти плановое обследование в центре Вишневского, но на данный момент готовится к выписке. Сведения о госпитализации артист назвал неправдивыми, передает Nation News.
Слова шоумена подтвердил его концертный администратор Табриз Шахиди, раскритиковав журналистов за желание получить «супер эксклюзив» из любой информации. «Не дождетесь! Все у Валдиса Пельша отлично, чувствует себя прекрасно», - заявил представитель артиста.