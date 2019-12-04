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Анджелину Джоли заподозрили в романе с актрисой Эван Рейчел Вуд

Анджелина Джоли, передают западные таблоиды, закрутила роман со своей коллегой, актрисой Эван Рейчел Вуд. Звезды сотрудничали в студии Disney, где работали над озвучиванием предстоящих фильмов.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд имела отношения с исполнителем Мерлином Мэнсоном. Близкие к 32-летней знаменитости источники отметили, что якобы она привлекла Джоли, в первую очередь, как личность. В частности, Вуд “по-хорошему дикая” и имеет большой личный опыт. Кроме того, артистка успела засветиться в романах как с мужчинами, так и женщинами. Согласно данным Woman’s Day, звезда “Малефисенты” и Вуд завели знакомство еще 10 лет назад и сразу почувствовали притяжение. Однако в тот момент их партнерами были Брэд Питт и Мэнсон.

Несколько месяцев назад произошла их новая встреча в студии Disney, где актрисы записали закадровые голоса для проектов “Малефисента: Владычица тьмы” и “Холодное сердце-2”. Таблоиды отмечают, что после этого Вуд и Джоли встречались за ужином несколько раз.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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