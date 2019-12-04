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На Алтае пенсионеру запретили разводить кур

Жителю одного из поселков на Алтае не разрешают держать различную живность на приусадебном участке. Несмотря на проверку Роспотребнадзора и отсутствие нарушений на территории, суд запретил фермеру заниматься разведением кур.
На Алтае пенсионеру запретили разводить кур

Пенсионер уже несколько лет разводил на своей территории различных домашних животных. В том числе кур и кроликов. Но с появлением новых соседей у пожилого мужчины появились проблемы с содержанием домашнего хозяйства. Конфликт начался с того, что новым жильцам стал мешать запах, исходящий из соседнего двора. После их жалобы в органы власти к гражданину приходили несколько проверок. Эксперты из ветнадзора и Роспотребнадзора не обнаружили никаких нарушений, поэтому истцы обратились в суд. Новые соседи требовали сноса курятника через градостроительный регламент, в котором сказано, что земли в поселке можно использовать только под жилищную застройку.

Пожилой пенсионер совершенно не согласен с решением суда и подал апелляцию. Юристы в свою очередь опасаются, что такое решение алтайского суда может поставить под угрозу разведение живности на всех поселковых территориях.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:04

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