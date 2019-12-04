Ученые определили роль соцсетей в идентификации пользователей с депрессией





При помощи анализа контента соцсетей через методы машинного обучения, можно определить пользователей с плохим настроением или депрессией. Эксперты предположили, что есть возможность подключить рекламу по охране здоровья по итогам данного исследования. Согласно результатам эксперимента, проведенного представителями Медицинской школы Брайтона и Сассекса, 62% из 180 участвовавших в нем граждан испытывали депрессию ранее. Поэтому они были заинтересованы в возможности лучше понять свои реакции и определить, как содержание социальных сетей характеризует их состояние.Большинство добровольцев не видели существенных преимуществ в данном методе, которые бы перевешивали риски для конфиденциальности. Некоторые респонденты предположили, что программа могла неверно понимать юмор, а также были обеспокоены возможностью доступа к их личным данным. Также граждане отметили, они реже общаются в социальных сетях, когда имеют плохое настроение, что может сказаться на точности результатов анализа.