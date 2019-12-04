Звезда "Дом-2" Захар Саленко готовит Яне Шафеевой предложение руки и сердца





Известно, что Захар Саленко никак не может себе простить тот факт, что изменил Яне Шафеевой. После того, как он побывал на мальчишнике Андрея Шабарина, то имел неосторожность переспать с Анастасией Котковой.Захар отметил, если бы не его опрометчивый поступок, у них с Яной уже давно были бы другие отношения. Он рассказал о сильной и настоящей любви к Яне и подчеркнул, именно ее видит своей супругой. Молодой человек сказал, что уже даже знает, когда сделает любимой женщине предложение.Помимо этого, Захар говорит и о том, что с Яной у него достаточно много общего по сравнению со всеми другими девушками, и он не хочет ее потерять. По словам Саленко, разлад в отношениях у них бывает из-за его скверного характера.