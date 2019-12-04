Звезда "Дом-2" Захар Саленко готовит Яне Шафеевой предложение руки и сердца
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Захар Саленко принял ответственное решение и намерен сделать предложение Яне Шафеевой. Он рассказал, что именно эту девушку видит рядом с собой в будущем.
Известно, что Захар Саленко никак не может себе простить тот факт, что изменил Яне Шафеевой. После того, как он побывал на мальчишнике Андрея Шабарина, то имел неосторожность переспать с Анастасией Котковой.
Захар отметил, если бы не его опрометчивый поступок, у них с Яной уже давно были бы другие отношения. Он рассказал о сильной и настоящей любви к Яне и подчеркнул, именно ее видит своей супругой. Молодой человек сказал, что уже даже знает, когда сделает любимой женщине предложение.
Помимо этого, Захар говорит и о том, что с Яной у него достаточно много общего по сравнению со всеми другими девушками, и он не хочет ее потерять. По словам Саленко, разлад в отношениях у них бывает из-за его скверного характера.
Известно, что Захар Саленко никак не может себе простить тот факт, что изменил Яне Шафеевой. После того, как он побывал на мальчишнике Андрея Шабарина, то имел неосторожность переспать с Анастасией Котковой.
Захар отметил, если бы не его опрометчивый поступок, у них с Яной уже давно были бы другие отношения. Он рассказал о сильной и настоящей любви к Яне и подчеркнул, именно ее видит своей супругой. Молодой человек сказал, что уже даже знает, когда сделает любимой женщине предложение.
Помимо этого, Захар говорит и о том, что с Яной у него достаточно много общего по сравнению со всеми другими девушками, и он не хочет ее потерять. По словам Саленко, разлад в отношениях у них бывает из-за его скверного характера.