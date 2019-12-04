Ученые доказали эффективность брахитерапии против рака кожи у пожилых пациентов





Оказалось, что применение брахитерапии с высокой дозировкой показывает отличные результаты излечения рака кожи у пожилых пациентов. Согласно статистике, плоскоклеточный и базально-клеточный рак являются наиболее распространенными типами, поражающими 3 миллиона американцев ежегодно. Их лечение оказывается более дорогим, а также может привести к дефектам внешности. Дело в том, что терапия включает хирургическое удаление опухоли или лучевое воздействие. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия пациентов, которые имеют дополнительные болезни. При поражении кончика носа, уха или века может понадобиться пересадка кожи и многократные операции. При брахитерапии с высокой мощностью точная доза облучения доставляется в раковые клетки через катетеры, имплантированные в аппликатор, подобранный по индивидуальному заказу. В отличие от шестинедельной лучевой терапии с внешним лучом, при которой сеансы лечения могут длиться до шести часов, курс брахитерапии с высокой мощностью дозы включает шесть трехминутных сеансов в течение двух недель.По словам доктора Нараяны, пациенты с брахитерапией имеют минимальное время восстановления и обычно испытывают мало побочных эффектов или вообще не имеют их, например, тошноты, выпадения волос или диареи. В исследовании радиологи использовали брахитерапию с высокой мощностью дозы для лечения 70 пациентов в возрасте от 70 до 100 лет, которые находятся на ранней стадии рака кожи. За 6 лет практики вылечились 96% исследуемых с плоскоклеточным типом и 98% добровольцев с базально-клеточной карциномой.