Максим Виторган станцевал, переодевшись в женское платье

Относительно недавно Виторган приобрел себе новую дорогостоящую машину марки «Кадиллак». Актер систематически в последнее время размещает в Сети снимки, где он запечатлен с новым автомобилем.Известно, что подобная машина - удовольствие не из дешевых, так как ее стоимость может достигать цены квартиры на окраине Москвы. Возможно, финансовая ситуация у актера сейчас после крупной покупки не совсем удачная.Так, Максим Виторган решил принять участие в конкурсе и не совсем обычным способом выиграть путевку в Лапландию. В итоге он не придумал ничего лучше, как переодеться в женское платье и вместе со своим товарищем исполнить танец.Видно, что видео не совсем профессиональной постановки, но тем не менее оно собрало немало просмотров. Максим Виторган отметил, что в погоне за новыми трендами и не на такое пойдешь. В ролике знаменитость станцевал под песню из популярного мультфильма «Холодное сердце».