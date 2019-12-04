«Будут гадить»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложных отношениях Жанны Фриске с родителями





Жанна Фриске практически не поддерживала общение со своим отцом. За последние два года, когда Шепелев узнал о страшном диагнозе супруги, он видел Владимира Борисовича всего несколько раз. «У нее были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода. Но как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Жанна предупредила, что они, безусловно, будут гадить, и советовала в силу возможностей бороться за него», - делится воспоминаниями телеведущий.Также Дмитрий Шепелев замечает, что со времени кончины Жанны Фриске за ним так и тянутся вечные судебные разбирательства. В основном они направлены на раздел имущества и на опеку над их сыном Платоном. Однажды отец Фриске пригрозил застрелить шоумена на глазах малыша. По словам артиста, для него самое главное, чтобы бабушка и дедушка оставили в покое ребенка и предоставили ему возможность комфортной жизни. «У него и так начало жизни было драматичным. Я хочу, чтобы он рос в спокойствии», - говорит Шепелев.