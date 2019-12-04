«Сами отказались»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему родители Жанны Фриске не видятся с внуком





На You Tube-шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что родители Жанны Фриске хотели определить порядок общения с внуком, инициировав суд. Шоумен просил родственников покойной певицы не поступать опрометчиво, ведь все обернется не так, как они хотят. Дмитрий Шепелев видеться с мальчиком не запрещал, и мать Жанны Фриске оставалась с внуком.Однако родственники вокалистки не послушали отца ребенка и решили официально принять и зафиксировать документально порядок общения с ним. Они хотели, чтобы внук проживал с ними, а не с Шепелевым. Суд постановил, что родители Жанны Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа. Как сообщил шоумен, на обозначенные встречи они не приезжают.