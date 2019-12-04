"Бездействие и скука": Пилоты рассказали, как проводят время в кабине во время полета





Отечественные пилоты анонимно признались в сообщениях на новостном форуме, что их работа состоит из многих часов бездействия и скуки. По словам летчиков, после взлета авиалайнера и взятия курса - у них не остается особых занятий. За качеством полета следит автоматическая система, поэтому экипажу приходится развлекать себя самыми разными способами. Некоторые общаются по телефону, другие читают газету, а более ответственные долгие часы следят за показаниями приборной панели.Кроме того, ранее на авиалайнерах не было особых запретов на вход пассажиров в кабину пилота. Из-за того, что порядки в советское время были немного мягче, бывали и курьезные случаи. Один из анонимных пилотов сообщает, что во время одного из полетов к нему в кабину посадили человека, поскольку другие места были заполнены на 100%. Пассажир пришел в "неописумый ужас", когда увидел, что разложенные газеты и журналы закрывают большую часть приборной панели. Эксперты утверждают, это никаким образом не мешает летчикам следить за самыми важными датчиками.