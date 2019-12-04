"Очень боялась рожать в 40": Фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла подробности тайных родов

В браке с Сергеем Михеевым фигуристка родила сына Артема и дочь Варвару. О третьей беременности спортсменка решила молчать, поскольку боялась рожать в 40 лет. Недавно стало известно, что несколько недель назад Ирина Слуцкая стала многодетной матерью, родив вторую дочь. Отцом ребенка является Алексей Говырин, с которым фигуристка сыграла свадьбу в прошлом году. Пара назвала ребенка Кирой, отметив, что дочь чувствует себя хорошо. В шоу “Судьба человека” звезда призналась, что имеет некоторые проблемы со здоровьем, которые могли помешать ей выносить ребенка. Известно, что роды прошли успешно, а дочь похожа на отца.О расставании с первым мужем Ирина Слуцкая рассказала в программе “Секрет на миллион”, отметив, что выбрала развитие, а супруг ей мешал в этом. На данный момент старшие дети свободно общаются с отцом.