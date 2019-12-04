Звезду "Дом-2" Александру Черно посадили на диету для беременных





Известно, что Александра Черно и Иосиф Оганесян мечтали о том, чтобы у них родился малыш. Положение Черно вызвало некоторые трудности, ведь из-за чрезмерного лишнего веса ей приходится придерживаться особого питания. Тем, как ей приходится худеть девушка даже готова делиться со своими поклонниками.Если сейчас посмотреть на Александру, то визуально складывается ощущение, что она опять чуть-чуть поправилась. Сама Черно утверждает, на данный момент с ее весом абсолютно все нормально. Телезвезда даже выяснила с помощью опроса, что среди ее подписчиц очень много беременных девушек, и теперь абсолютно уверена, ее советы им помогут.Теперь для Черно готовит настоящий повар, а Роман Капаклы решил больше не лезть к беременной со своей белковой диетой, потому что она больше предназначена для спортсменов, а не для тех, кто готовится стать мамой.