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Врачам в Череповце удалось спасти ребенка с раной от штыря в сердце

В Вологодской области был доставлен в больницу 9-летний мальчик после того, как он напоролся на металлический штырь. Врачам в Череповце удалось спасти ребенка, проведя операцию на сердце.

Медики из городской больницы в Череповце сообщают о необычном медицинском случае. Известно, что 20 ноября девятилетний мальчик получил ранение грудной клетки в результате перелезания через металлический забор. Один из штырей опасно приблизился к сердцу. Ребенок самостоятельно добрался до школы, где вызвали родителей. Впоследствии пострадавшего доставили в отделение неотложной хирургии, где ему провели операцию на сердце. Известно, что у мальчика наблюдалось повреждение левого желудочка.

Всего в операции участвовало шесть медиков, которые в течение четырех часов боролись за жизнь ребенка. Известно, что с подобным инцидентом врачи встречались впервые. Как сообщает детский хирург Алексей Родичев, у них не было особого опыта для решения проблемы. Более того, в специализированной литературе тоже не имелось нужной информации для необходимого ряда действий. По мнению медика, без помощи коллег-консультантов из Санкт-Петербурга - его команда не справилась бы с поставленной задачей. Известно, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предлагал наградить специалистов за их сложную работу. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает, а сам он ждет, когда его выпишут из больницы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:16

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