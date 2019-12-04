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Новый Chevrolet Corvette получит 1200-сильный двигатель

Известное тюнинг-ателье Hennessey заявило о начале работы сразу над двумя версиями нового Chevrolet Corvette C8. Одна из них получит двигатель мощностью 700 лошадиных сил, а вторая –1200-сильный форсированный мотор.
Новый Chevrolet Corvette получит 1200-сильный двигатель

Представители Hennessey заявили о том, что уже сейчас имеют более 250 заявок на подобные версии Chevrolet Corvette C8. Специалисты тюнинг-ателье отметили, изначальная мощность модели составляет 502 лошадиные силы, поэтому усиление до 700 – это небольшое достижение, чего не скажешь о второй версии автомобиля, чья производительность возрастет более чем в 2 раза – до 1200 «лошадок». Этого удалось добиться за счет пары турбокомпрессоров и модернизированной коробки передач, обладающей двойным сцеплением.

Обе версии Chevrolet Corvette C8 получат карбоновые обвесы, специальные тормоза Brembo, регулируемую подвеску с широким списком настроек и специальный комплект колес, позволяющих улучшить управляемость и контакт с дорогой на высоких скоростях. Также стоит отметить модернизированную выхлопную систему, однако на ее счет подробностей пока нет.

При этом у специалистов Hennessey имеется проблема с защищенным от чип-тюнинга двигателем. Его необходимо взломать, чтобы можно было получить доступ к электронной настройке силовой установки. Представители организации пока не сообщили цены на обе версии автомобиля.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:06

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