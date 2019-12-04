Новый Chevrolet Corvette получит 1200-сильный двигатель





Представители Hennessey заявили о том, что уже сейчас имеют более 250 заявок на подобные версии Chevrolet Corvette C8. Специалисты тюнинг-ателье отметили, изначальная мощность модели составляет 502 лошадиные силы, поэтому усиление до 700 – это небольшое достижение, чего не скажешь о второй версии автомобиля, чья производительность возрастет более чем в 2 раза – до 1200 «лошадок». Этого удалось добиться за счет пары турбокомпрессоров и модернизированной коробки передач, обладающей двойным сцеплением.Обе версии Chevrolet Corvette C8 получат карбоновые обвесы, специальные тормоза Brembo, регулируемую подвеску с широким списком настроек и специальный комплект колес, позволяющих улучшить управляемость и контакт с дорогой на высоких скоростях. Также стоит отметить модернизированную выхлопную систему, однако на ее счет подробностей пока нет.При этом у специалистов Hennessey имеется проблема с защищенным от чип-тюнинга двигателем. Его необходимо взломать, чтобы можно было получить доступ к электронной настройке силовой установки. Представители организации пока не сообщили цены на обе версии автомобиля.