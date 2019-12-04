Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель человечества





В 1973 году американские ученые разработали модель World3, основанную на World1 — работе математика Джея Форрестера. В этой компьютерной программе смоделирована жизнь человечества при росте населения, промышленности, а также уменьшения природных ресурсов. Согласно итогам, человечество может исчезнуть к 2040 году. Кроме того, ученые смогли предсказать, что загрязнение планеты способно достичь момента, когда окажется в состоянии угрожать людям, а качество жизни дойдет до пика, после чего снизится. Подобное можно наблюдать уже сегодня, а в 1973 году это было лишь предположением. Модель показала, рост населения повысит загрязнение окружающей среды, а также приведет к нехватке ресурсов.Ученые уверены, человечеству в сумме осталось около 100 лет, если люди не будут делать ничего для сохранения планеты. Как известно, научное сообщество уже не раз предупреждало о чрезвычайной климатической ситуации на Земле.