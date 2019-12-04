Специалисты рассказали о влиянии погоды на здоровье





Особенно часто перемена погоды влияет на людей у которых медики диагностировали вегетососудистую дистонию. До сих пор не ясно, считается ли это заболеванием или признаком другой болезни. Опасности она не несет, но доставляет определенные неприятности. Симптомами дистонии является слабость, утомляемость, головная боль, чувство разбитости, скачки давления. Причиной считается нарушение тонуса сосудов, человек ощущает себя плохо в стрессовых ситуациях.Погода часто является провоцирующим фактором ухудшения самочувствия. Организм быстро реагирует на изменение температуры за окном скачками артериального давления. Подвергаются такому влиянию чаще всего люди до 35 лет. У мужчин подобная симптоматика встречается редко.Лечение часто обусловлено образом жизни человека. При правильном питании, режиме сна, достаточной активности, прогулкам на свежем воздухе здоровое самочувствие обеспечено, а симптомы будут проявляться не так ярко. Если у человека имеются вредные привычки, то неприятности станут сильнее. Обязательно стоит пить воду, есть полезные продукты, кататься на велосипеде, плавать, но не стоит заниматься самолечением.