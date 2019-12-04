Эксперты: "Военные корабли РФ могут быть разгромлены из-за спутников слежения"





Специалисты издания "Военно-промышленный курьер" сообщают о том, что современный российский флот является легкой мишенью для превентивных ударов противника. Особенной опасности надводные и подводные корабли ВМФ подвергаются во время дальнего плавания в Атлантическом и Тихом океане. В опубликованном исследовании говорится, что отечественные подлодки, расположенные в материнских базах, могут стать крайне уязвимыми. Это связано с легкостью их обнаружения спутниками слежения потенциального противника.Такой результат журналисты связывают с решением военного руководства России сосредоточить внимание на производстве малогабаритных универсальных кораблей, игнорируя специализированные и ударные судна. Более того, размеры и боевые качества текущих линкоров и крейсеров Тихоокеанского флота сравнили со сторожевыми водоплавающими средствами времен СССР. Кроме того, часто используемый в оснащении фрегатов пластик вместо металла и алюминиево-магниевых сплавов грозит пожаром на борту и неустойчивостью на водной поверхности в случае шторма.