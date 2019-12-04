Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания людей





Такое необычное исследование ученые проводили для того, чтобы пластические хирурги, занимающиеся реконструкция женской груди, знали, над какой ее областью нужно работать усерднее остальных, а какой можно уделить меньше внимания. Для этого была использована технология айтрекинга, позволяющая следить за взглядом. В качестве испытуемых было выбрано 50 мужчин и 50 женщин. Всем им по очереди показывали 8 типов груди, отличающихся по размеру и степени обвисания.Оказалось, что разницы между мужчинам и женщинами в этом вопросе фактически не было. Представители обоих полов в первую очередь обращали внимание на соски, а затем на нижнюю область женской груди. На каждую эту часть они тратили до трети своего времени. Дальше их взгляд перемещался на складку внизу, а затем на внутреннюю боковую область. Верхнюю часть и ключицы люди практически не рассматривают, поэтому было принято решение полностью исключить их из изучения.Ученые считают, что их исследование поможет пластическим хирургам и женщинам добиваться более привлекательной формы женской груди. При этом было отмечено, что данное изучение никак не связано со вкусами людей и их предпочтениями.