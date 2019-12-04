Ученые произвели сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти





Эксперты заявляют, материал считается инновацией, а его особенностью значится контролируемая биоразлагаемость на протяжение нескольких месяцев после применения в среде сорбата. Достигается подобный эффект способом создания материала и его составом. Сорбент – это материал, полученный по передовым технологиям электроформирования, делающим материал очень тонким.Специалисты рассказали, что расщепление сорбента происходит очень быстро благодаря специальным микроорганизмам, находящимися в нефти, поглощенной в природе. Это опускает период отжима сорбента, чтобы отделилась нефть. В итоге повторная переработка оказывается очень рентабельной.Такие материалы эксплуатируют для собирания и удаления нефти с грунта, воды, во время уничтожения аварийного разлития. Он подходит для очистки установок, фильтров, которые улавливают пары нефти из воздуха.