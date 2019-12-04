Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри обустроил звонницу в детской комнате

Дети звездной семьи с самого детства получают лучшие знания от преподавателей и иностранных учителей. Максим Галкин неоднократно делился на своей страничке в Instagram фото и видео Лизы и Гарри. Ребята поражают всех подписчиков своими познаниями природы, анатомии и иностранных языков. На днях звездный отец снял небольшой видеоролик, где Гарри продемонстрировал свои умения инженера. Он самостоятельно соорудил колокольню в комнате из подручных средств. К лестничным перилам сын Галкина привязал нити с колокольчиками и прикрепил их к импровизированной педали, с помощью которой можно создавать музыку и делать перезвон.Фолловеры на звездной странице Максима Галкина сразу подметили, что у его наследника определённо не артистический талант, аконструкторский. Видно, что Гарри так и тянется к различной технике и постоянно заинтересован строением тех или иных вещей. «Прям инженер-конструктор и музыкант в одном лице!», «Вообще, удивительные дети, всегда с нетерпением жду их в ленте», - комментируют поклонники семьи публикацию.