Лев Лещенко рассказала о низкой пенсии супруги и назвал ее "унизительной"





Эстрадный певец Лев Лещенко пожаловался на пенсионные выплаты супруги, которые составляют 8500 тысяч рублей. По словам 77-летней звезды, такая мизерная сумма не стоит того, чтобы её снимать со счета. Певец утверждает, что поскольку жена работала в творческой сфере, столь низкое пособие является "настоящим позором" для страны. При этом, у самого артиста тоже наблюдается не самая высокая пенсия, которую он полностью отдает на благотворительность.Лещенко говорит, что официально декларируемый средний размер пенсий в России насчитывает около 25 тысяч рублей. Подобную информацию звезда называет "враньем" и не может смириться с несоответствием государственной статистики с реальным положением дел. Кроме прочего, певец не поддержал слова своего коллеги по цеху Вячеслава Добрынина. По словам последнего, в российском шоу-бизнесе присутствуют лишь "недалекие люди". Такие заявления Лещенко считает неуместными и результатом "развившейся ворчливости" приятеля.