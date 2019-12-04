Госдума утвердила переход россиян на электронные трудовые книжки





В окончательном чтении ГД утвердила решение о переходе на виртуальные версии трудовых книжек, однако для обретения юридической силы документ должен получить утверждение Совфеда, а затем подпись президента. Согласно правилам перехода на вышеупомянутые документы, работникам необходимо написать соответствующего содержания заявление до конца декабря 2020 года.В случае, если сотрудник откажется от перехода, работодателю необходимо продолжать вести его трудовой учет в стандартном виде. Однако с 2021 года все россияне при получении рабочего места впервые смогут пользоваться электронной версией документа.