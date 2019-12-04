Госдума утвердила переход россиян на электронные трудовые книжки
Согласно решению Госдумы РФ, в оборот на территории страны будут вводиться новые электронные трудовые книжки. В то же время к 2021 году граждане смогут выбирать между новыми и традиционными образцами.
В окончательном чтении ГД утвердила решение о переходе на виртуальные версии трудовых книжек, однако для обретения юридической силы документ должен получить утверждение Совфеда, а затем подпись президента. Согласно правилам перехода на вышеупомянутые документы, работникам необходимо написать соответствующего содержания заявление до конца декабря 2020 года.
В случае, если сотрудник откажется от перехода, работодателю необходимо продолжать вести его трудовой учет в стандартном виде. Однако с 2021 года все россияне при получении рабочего места впервые смогут пользоваться электронной версией документа.
В окончательном чтении ГД утвердила решение о переходе на виртуальные версии трудовых книжек, однако для обретения юридической силы документ должен получить утверждение Совфеда, а затем подпись президента. Согласно правилам перехода на вышеупомянутые документы, работникам необходимо написать соответствующего содержания заявление до конца декабря 2020 года.
В случае, если сотрудник откажется от перехода, работодателю необходимо продолжать вести его трудовой учет в стандартном виде. Однако с 2021 года все россияне при получении рабочего места впервые смогут пользоваться электронной версией документа.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:39