В Челябинской области ученика девятого класса подозревают в изнасиловании ребенка





Согласно полученной информации, девятиклассник изначально был знаком с 11-летней школьницей, над которой совершил насильственные действия сексуального характера. На данный момент в отношении 15-летнего подростка начато уголовное делопроизводство по ч. 4 ст. 131 УК РФ. Отмечается, что инцидент произошел 2 декабря, а на следующий день подозреваемый был задержан.Сотрудники полиции Челябинской области работают над выяснением обстоятельств произошедшего.