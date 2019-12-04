Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева выступила против детских садов

На данный момент сыну брюнетки Мирону только год, все время он проводит с мамой и родственниками, тем не менее, даже через несколько лет звезда не намерена "погружать ребенка в неблагоприятную среду, при этом оставляя его с чужим взрослым человеком и толпой других детей".Нелли Ермолаева отметила, что ей не нравятся частые инфекции, так как в детском саду, по мнению молодой мамочки, дети болеют по кругу, и то, что на тихом часе ребенка не отпускают в туалет. Именно такие воспоминания остались у Ермолаевой от времени, когда она ходила в детский сад. Звезда добавила, что не могла сходить в туалет, пока не просыпались все остальные дети, так как воспитательница попросту не отпускала девочку на горшок.Своему ребенку Нелли Ермолаева подобного не желает, ведь в 2-3 года малышу тяжело терпеть несколько часов. Именно поэтому звезда проекта "Дом-2" выступает категорически против, в детский сад ее ребенок не пойдет.Поклонники, тем не менее, не поддержали Нелли Ермолаеву в ее стремлении, отметив, что в частных дошкольных учреждениях сейчас совсем другое отношение к воспитанникам, а инфекции не так уж вредны для малышей, ведь им нужно вырабатывать иммунитет.