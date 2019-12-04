В Москве проведут праздник книги для слабовидящих детей





Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы в Москве состоится праздник книги 5 декабря с 14:00 по 16:30. Организаторы подарят детям с нарушениями зрения специальный косплект изданий "Путешествие по странам и континентам". Таким образом малыши из школ-интернатов смогут самообучаться благодаря усилиям благотворительного фонда "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей". Подготовка литературы стала возможной также при помощи финансовой поддержки столичного Департамента СМИ и рекламы города.Известно, что в книгу вошла информация о разных культурах и нациях мира, которую оформили в интересной форме для учащихся. В ней также представлены истории, фольклор и традиции множества народов. Заинтересовать детей также смогут удовлетворить сказки в стихотворном изложении, сохранившие национальный колорит. Кроме прочего, в библиотеке также проведут концерт с участием подопечных одной из московских школ-интернатов, а для всех желающих будет доступной экскурсия по необычным залам и мастер-классы по изготовлению оригами.