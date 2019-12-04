Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина призналась, что ей нравятся плохие парни





Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель только недавно призналась, что снова влюблена. В этот раз ей понравился экс-участник реалити-шоу Кирилл Кондратьев, мужчина живет в Санкт-Петербурге и у него тоже есть ребенок, которого он воспитывает. Говоря о новом избраннике Савкина отметила, что по характеру он очень похож на Илью Яббарова.Алена Рапунцель не стала скрывать, ей нравится, чтобы отношения были динамичными - с ссорами, любовью, ревностью, "огоньком". Кирилл Кондратьев понравился молодой мамочке после прихода в Периметр, его не оставили на проекте, но мужчина проявил упорство и решил добиться своей цели. Рапунцель-младшая уже даже собралась в гости к новому избраннику, несмотря на то, что в прошлый раз во время ее "каникул" брюнетка разбила чужую машину, а на "Дом-2" пришел Роман Макеев.Неудивительно, что после таких события мать Рапунцелей Татьяна Владимировна выступает против нового романа младшей дочери, хотя не отговаривает от поездки в Северную столицу.