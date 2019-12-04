Владимир Познер сообщил, что два раза перенес онкологическое заболевание





Медики рекомендовали Владимиру Познеру оперативное вмешательство. Он вспоминает, что думал о приходе конца, но ему так хотелось жить. Телеведущий напоминает, в любой ситуации людям необходимо бороться, но обязательно с поддержкой родных, друзей. Также нужно говорить себе о силе, чтобы никогда не сдаваться.Как оказалось, Владимир Познер дважды столкнулся со страшной болезнью, и он может послужить примером стойкости для людей, которые борются с подобным недугом. Телеведущий принимает участие в различных мероприятиях, и все полученные средства отдает в поддержку тяжелобольным, помогает и фонду Константина Хабенского, который содействует гражданам с опухолью головного мозга. Недавно Владимир Познер примкнул к движению «Вместе против рака».