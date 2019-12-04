Маргарита Ларченко призналась, что наслаждается одиночеством и статусом невесты





Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко рассказала о своей жизни вне Периметра проекта "Дом-2". Звезда снимает двухэтажный дом, наслаждается изучением иностранных языков, зарабатывает на рекламе в социальных сетях, рекламируя различные товары, и предоставлена сама себе.Маргарита Ларченко отметила, она вовсе не спешит замуж, ей нравится одиночество и в статусе невесты пока очень комфортно. Блондинка принимает подарки и комплименты от мужчин, ее никто не дергает и не просит меняться или готовить еду. В то же время девушка задумалась о том, какого именно человека ей стоит искать для семьи, а кто вовсе не подходит для замужества, воспитания детей и быта и совместной жизни.Учитывая, что только недавно Маргарита Ларченко рассталась с Ильей Яббаровым, совсем неудивительно, что она задумалась над подобными вещами, ведь мужчина всячески воспитывал свою избранницу и ограничивал ее желания.