«Кайфонула с Евгением Папунаишвили»: Наташа Королева призналась в своей любви к танцам

Королева познакомилась со своим тренером еще во время съемок проекта «Танцы со звездами». Она утверждает, что с удовольствием бы занялась активным изучением бальных танцев, но из-за загруженного рабочего графика у нее на это не хватает времени. «Кайфуем! Сегодня мы с тобой танцуем, - отметила певица. – Как же я счастлива вновь танцевать с моим любимым учителем танцев в его танцевальном клубе!» Поклонники звезды отметили на видео в социальной сети, что несмотря на длительное время танцевального перерыва, Наташе Королевой удается уверенно чувствовать себя на паркете.Напомним, в семье знаменитости танцами увлекается еще и муж певицы Сергей Глушко. А вот их совместный сын проявляет больший интерес к пению. Пара прилагает все усилия, чтобы помочь 17-летнему Архипу и далее развивать свой творческий талант. Также супруги надеются, что в скором времени наследник представит им свою дебютную композицию.