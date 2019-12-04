Лионель Месси стал рекордсменом, получив “Золотой мяч” в шестой раз

В Париже в театре Шатле 2 декабря состоялась официальная церемония вручения наград “Золотой мяч”, а победителем стал Лионель Месси. Футболист является обладателем главного приза уже шесть раз, что сделало его рекордсменом. На официальное мероприятие спортсмен прибыл вместе с женой Антонеллой Рокуццо и двумя сыновьями Тьяго и Матео. Годовалый сын пары остался под наблюдением няни. На красную дорожку Месси вышел вместе с семьей, а после получения награды он отметил, что признает приближение завершения карьеры. Поэтому именно сейчас подобные награды становятся особенно значимыми для него.В своем Instagram-аккаунте Месси поблагодарил всех, кто причастен к его победе. Футболиста поздравили коллеги Криштиану Роналду и Дэвид Бэкхем, а Виктория Лопырева напомнила, что назвала сына в честь спортсмена.